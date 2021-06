L'intervista del portale Ontheblue.it nell'anno del ritorno dei Giochi in Giappone

Da Tokyo 1964 a Tokyo 2020, con un anno di ritardo. Le Olimpiadi tornano in Giappone a distanza di 57 anni, un’occasione che il portale Ontheblue.it coglie per raccontare la storia di Mara Sacchi che allora, nel 1964, si qualificò per il giochi olimpici nemmeno sedicenne. Il viaggio del sito, che ha deciso di raccontare la storia, ai Giochi, delle discipline acquatiche, parte dalla nuotatrice milanese, ormai 73ennne, capace di diventare un punto di svolta nel nuoto azzurro.

Nessuna medaglia per Mara ma la sua storia coincide con l’inizio della ricostruzione della squadra italiana, duramente colpita dalle morti degli atleti della tragedia di Brema. Il suo viaggio è anche la storia di una famiglia, di una passione, che vedrà, infine, nel nipote Luca Sacchi, il punto finale di un percorso, con il bronzo vinto in vasca ai giochi olimpici di Barcellona 1992.

