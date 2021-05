Medaglia di bronzo per Alberto Razzetti nei 200 misti

Federica Pellegrini ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 sl agli Europei di nuoto a Budapest, sfiorando l’oro per due soli centesimi. Cresce, dunque, il bottino degli azzurri nella rassegna continentale. “Sono ancora viva. Ero un po’ provata, perchè il quarto 200 era complicato. Era l’ultima occasione per farne tanti ravvicinati, come a Tokyo. Era un rischio ma sono soddisfatta della mia gara. Non sono ancora veloce, cercando quindi una gara con un ritorno alla mia maniera. La medaglia non era così scontata, eravamo tutte vicine” il commento dell’azzurra dopo la gara. “Dopo una buona staffetta ho deciso di buttarmi e va benissimo così”, ha aggiunto l’azzurra.

Bronzo per Razzetti nei 200 misti

Alberto Razzetti conquista invece il bronzo nei 200 misti agli Europei di Budapest. Con il tempo di 1’57″25 il ventiduenne ligure è stato preceduto dallo spagnolo Gonzalez De Oliveira, oro in 1’56″76, e lo svizzero Jeremy Desplanches, argento in 1’56″95.

