MotoGp, Gp Indonesia 2026: Bezzecchi trionfa a Mandalika. E’ tripletta Aprilia

Podio tutto Aprilia a Mandalika. Marco Bezzecchi ha vinto il Gp di Indonesia, diciasettesima prova del Mondiale di MotoGp. Il pilota romagnolo – che non vinceva dal 31 maggio al Mugello – ha preceduto la Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez e l’altra Aprilia ufficiale del connazionale Jorge Martin che torna in testa alla classifica generale precedendo di due punti Marc Marquez (355 contro 353), sesto con la Ducati ufficiale. Bezzecchi accorcia le distanze dalla vetta portandosi a -46. Ai piedi del podio indonesiano il giapponese Aio Ogura con un’altra Aprilia che precede la Ktm di Pedro Acosta.

MASSIVE day for Marco Bezzecchi who’s finally back to P1 since Mugello 🥇 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/QLt9p4hvmg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

La classifica aggiornata

1 🇪🇸 Jorge Martín Aprilia Racing 355

2 🇪🇸 Marc Márquez Ducati Lenovo Team 353

3 🇮🇹 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 309

4 🇯🇵 Ai Ogura Trackhouse Racing (Aprilia) 259

5 🇪🇸 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 258

6 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 (Ducati) 245

7 🇪🇸 Raúl Fernández Trackhouse Racing (Aprilia) 216

8 🇮🇹 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 166

9 🇪🇸 Áxl Márquez Gresini Racing (Ducati) 163

10 🇪🇸 Fermín Aldeguer Gresini Racing (Ducati) 125

Bezzecchi: “Bello tornare primo sul podio, questo successo va al team”

“Sono contentissimo, è bello essere tornato sul podio e lottare con Fernandez. Ci Meritiamo questa vittoria, soprattutto se la merita il team che non ha mai smesso di lavorare. Questo premio va a loro”. Così Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, vincitore del Gp dell’Indonesia.

Raul Fernandez: “Non potevo fare di più con due dita fratturate”

“Non so se potevo dare di più, è stato davvero difficile. Dopo la caduta di ieri non sapevo se avrei potuto gareggiare. Mi sono accorto stamattina che non avevo un dito fratturato ma due. Ho cercato però di mantenere a concentrazione sulla gara e capire se ero nelle condizioni di poter frenare. Ho fatto nuovo set proprio per stabilire come usare i freni. E’ stato difficile ma in gara mi sono sentito subito a mio agio. Ho fatto tanti errori, ho distrutto la gomma posteriore ma ce l’ho fatta e dedico questo podio alla mia famiglia”. Così lo spagnolo Raul Fernandez, pilota dell’Aprilia Trackhouse, secondo nel gp dell’Indonesia.

Martin: “Dato il massimo, per il Mondiale siamo ancora in gioco”

“Ho dato il massimo, ma Bezzecchi e Raul Fernandez sono stati più forti di me, ho cercati di stare dietro a loro ma appena mi avvicinavo allungavano e mi distanziavano. Allora ho tenuto il passo, ho fatto fatica con le gomme e la condizione fisica ma siamo ancora in gioco e davanti in classifica. Sarà un Mondiale duro ma farò del mio meglio”. Così il pilota dell’Aprilia, Jorge Martin, terzo nel Gp dell’Indonesia, tornato leader del Mondiale.