Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 11 ottobre 2026

Ultima ora

Los Angeles, corteo pro Palestina sfila per le vie della metropoli

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Sabato, nel centro di Los Angeles, alcuni manifestanti filopalestinesi sono scesi in strada per commemorare il terzo anniversario della guerra a Gaza. I manifestanti hanno sfilato per le vie di Los Angeles brandendo cartelli, bandiere palestinesi e striscioni con scritte quali “Resistenza fino al ritorno” e “Gaza rimane”. Manifestazioni simili si sono tenute anche in altre città. Sabato nel centro di Londra si sono tenute manifestazioni a sostegno di Palestine Action, un’organizzazione messa al bando nel Regno Unito, a seguito delle quali la polizia londinese ha fermato diversi manifestanti.