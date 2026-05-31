Moto Gp, al Mugello vince Bezzecchi davanti a Martin: Bagnaia terzo

Marco Bezzecchi conquista una storica vittoria nel Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello, regalando all’Aprilia il primo successo assoluto sul circuito toscano davanti al pubblico di casa. Una gara perfetta quella del pilota riminese, bravo a prendere il comando nelle fasi centrali della corsa e a gestire il ritorno degli avversari fino alla bandiera a scacchi. Per la casa di Noale arriva anche una straordinaria doppietta grazie al secondo posto di Jorge Martín, autore di una prova solida e combattiva che conferma l’ottimo momento del team italiano.

Completa il podio Pecco Bagnaia, che dopo una gara ricca di duelli riesce ad avere la meglio su Ai Ogura soltanto negli ultimi metri, conquistando così un prezioso terzo posto davanti ai tifosi del Mugello. Il campione piemontese ha dovuto lottare fino alla fine per difendersi dagli attacchi del giapponese, chiudendo comunque tra gli applausi del pubblico italiano.

Alle spalle dei primi quattro termina Fabio Di Giannantonio, seguito da Pedro Acosta e Marc Marquez, protagonista di una gara più complicata del previsto. Completano la top ten Raul Fernandez, Aldeguer e Brad Binder. Una domenica speciale quindi per Aprilia e per il motociclismo italiano, che celebra un successo storico su uno dei tracciati più iconici del Motomondiale.