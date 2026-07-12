MotoGp: Gp Germania 2026, trionfo Marquez

Marc Marquez non si ferma più. Dopo la sprint di ieri, lo spagnolo, campione del mondo in carica, trionfa anche nella gara lunga sul tracciato tedesco del Sachsenring, sempre più suo terreno di conquista.

Il pilota della Ducati, scattato in pole, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ai Ogura e Raul Fernandez, piloti dell’Aprilia Trackhouse. Per Marc Marquez – che ha vinto ieri anche la gara sprint – si tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco.

Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Out Di Giannantonio e Alex Marquez. Assente Bezzecchi, operato alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica: +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez. Bezzecchi resta staccato di 22 punti dalla vetta. La MotoGP torna a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto.

Marquez: “Per poter rientrare in lotta titolo era qui che dovevo attaccare”

“Sono superfelice, è stato un weekend speciale. Ero molto concentrato sin da venerdì, sapevo che per avere una possibilità di vincere il campionato dovevo attaccare qui, bisogna fare le cose giuste quando si è forti. Dieci vittorie qui, su questa pista, è un numero speciale”: questo il commento di Marc Marquez, pilota della Ducati, dopo il trionfo in Germania.

Ogura: “Non mi aspettavo di aver buon passo fino alla fine”

“Sono felice per questo secondo posto, una domenica migliore di quanto mi aspettassi. E’ stato difficile superare Raul Fernandez, ho avuto un buon passo fino alla fine e non me l’aspettavo”. Così il giapponese dell’Aprilia Trackhouse Ai Ogura, secondo nel Gp di Germania.

Fernandez: “La moto si muoveva molto, non pensavo di salire sul podio”

“Sono felice perché non pensavo di salire sul podio qui, questa è la pista Marquez. Avevo una moto che si muoveva malamente, mi sentivo bloccato e non a mio agio con il mio corpo. Grazie al mio team che mi ha aiutato”, ha detto Raul Fernandez, pilota dell’Aprilia Trackhouse, terzo nel Gp di Germania.