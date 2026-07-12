Incidente nel Cagliaritano, due morti e tre feriti

Due giovani hanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 12 sulla provinciale 2, in territorio di Uta, nel Cagliaritano. Una Fiat 500 e una Jeep Avenger si sono scontrate frontalmente. A bordo della 500 viaggiavano le due vittime. La Jeep trasportava una donna, un adulto e un bambino. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Gravi anche le condizioni dell’adulto e del piccolo, rimasti feriti nello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.