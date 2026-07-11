Finestrino esploso su volo Ryanair, Usa offrono collaborazione alle indagini

Continua a far discutere il caso del finestrino esploso su un volo Ryanair, con il passeggero, un 61enne, che ha rischiato di essere risucchiato all’esterno e si è salvato solo grazie alla cintura e alla prontezza degli altri passeggeri che lo hanno trattenuto. L’agenzia federale Usa che indaga su incidenti aerei e nei trasporti, la National Transportation Safety Board (Ntsb), ha dichiarato di essere pronta a collaborare alle indagini su quanto accaduto ieri sul volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Memmingen, vicino Monaco di Baviera, costretto a rientrare poco dopo l’incidente.

L’incidente nello spazio aereo della Macedonia

In base alle norme internazionali sull’aviazione, è in questo caso il Comitato per le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti aerei della Repubblica di Macedonia del Nord ad avere la guida delle indagini poiché l’incidente è avvenuto nello spazio aereo di quel Paese. La compagnia aerea non ha specificato cosa abbia causato lo stacco del finestrino, ma il National Transportation Safety Board ha dichiarato di essere stato informato che il volo era tornato indietro a causa di “un problema al motore destro e di una decompressione della cabina”. Ryanair ha dichiarato in un comunicato che il volo è tornato a Salonicco “poco dopo il decollo quando un finestrino della cabina passeggeri si è staccato durante il volo”. Secondo quanto riferito da un funzionario di un ospedale greco che ha parlato in forma anonima, il passeggero 61enne ha riportato lesioni al collo e alle spalle e ustioni da sfregamento. I passeggeri hanno riferito ai media greci di aver sentito un forte boato, di aver visto calare le maschere di ossigeno e di aver notato che l’aereo iniziava a perdere quota.

L’importanza di tenere le cinture allacciate

Shye Gilad, ex pilota di linea che insegna alla business school della Georgetown University negli Stati Uniti, ha affermato che l’incidente evidenzia l’importanza di tenere allacciate le cinture di sicurezza quando si è seduti. Una rapida decompressione può creare un effetto di aspirazione breve ma potente in prossimità di una breccia nella cabina prima che la pressione interna si stabilizzi, ha spiegato. “La cintura di sicurezza può essere d’aiuto in quei primi secondi. Fa la differenza e le persone dovrebbero tenere le cinture allacciate in ogni momento”, ha dichiarato Gilad, sottolineando che eventi come l’incidente di venerdì sono “molto rari”. L’aereo era un Boeing 737-800, in grado di ospitare fino a 189 passeggeri. Secondo il sito di monitoraggio dei voli Flightradar24, l’aereo a fusoliera stretta era stato consegnato nuovo a Ryanair nel 2008. Sempre secondo Flightradar24, i dati di volo mostrano che l’aereo ha superato i 4.570 metri circa 6 minuti dopo il decollo, per poi scendere immediatamente a circa 1.830 metri, per poi “consumare carburante per 30 minuti” prima di tornare a Salonicco circa un’ora dopo il decollo. L’aereo è atterrato regolarmente e i passeggeri sono tornati al terminal; un passeggero ha richiesto e ricevuto assistenza medica a terra a Salonicco, ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato. Successivamente è stato messo a disposizione un aereo sostitutivo per trasportare i passeggeri in Germania.