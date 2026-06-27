MotoGP, Gp Olanda 2026: la Sprint a Fernandez, quarto Bezzecchi

Doppietta Aprilia nella gara Sprint del Gp di Olanda di MotoGp.

Raul Fernandez ha vinto ad Assen davanti al compagno di box Ai Ogura. Terza piazza per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che precede il leader del Motomondiale Marco Bezzecchi, che ha vinto il duello interno con l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, quinto al traguardo dopo esser stato in testa nelle battute iniziali.

Settima piazza per Pecco Bagnaia, retrocesso di una posizione per track limit all’ultimo giro: l’azzurro si vede superare da Marc Marquez, sesto.

Fernandez: “Felice per la vittoria, ero molto al limite”

“Sono molto felice, è la seconda vittoria dell’anno in una Sprint. Abbiamo trovato qualcosa, siamo abbastanza forti. E’ ottimo per me e anche per la squadra, è la prima volta che facciamo una doppietta“. Così Raul Fernandez dopo il successo nella Sprint ad Assen. “La gara è andata bene, so di aver perso un po’ nell’ultima parte, sono stato molto al limite. Vedremo domani con la gara lunga”.

Ogura: “Peccato aver perso posizioni all’inizio, ma buona gara”

Arriva anche il commento di Ai Ogura, secondo a fine Sprint. “E’ la prima doppietta per la squadra, sono molto soddisfatto e felice per il team. La gara è andata molto bene, è un peccato aver perso un paio di posizioni nei primi 2-3 giri. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare per domani, è comunque una buona gara”.

Di Giannantonio: “Ero al limite con le gomme, risultato straordinario”

“Sappiamo che le Aprilia sono velocissime, stanno facendo un lavoro eccezionale. Noi stiamo cercando di minimizzare i danni. Volevamo partire bene, a un certo punto mi sono detto ‘Forse ho anche qualche possibilità di vincere’, ma ero al limite con entrambe le gomme. Il risultato è comunque straordinario“, ha affermato Fabio Di Giannantonio, dopo il terzo posto nella sprint del Gp d’Olanda.

Bezzecchi: “Doppietta Trackhouse? Cambia solo il colore, hanno le nostre moto”

“La doppietta del team Trackhouse? Loro hanno le nostre moto, l’unica cosa che cambia è il colore“. Così il pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nella Sprint. “Sono soddisfatto a metà, vorrei sempre fare un po’ meglio però nella sprint ultimamente sto faticando, non mi sento mia a mio agio, soprattutto nei primi giri – ha ammesso il leader del mondiale – Dopo sono riuscito a tornare su, ho ripreso Martin e sono riuscito a passarlo, c’è stata bagarre ed è stata anche bella, mi sono divertito. Speriamo di riuscire domani con la media a fare un altro step in avanti“.

La classifica del Motomondiale dopo la Sprint di Assen

Marco Bezzecchi guadagna un punto su Martin e sale a +9. Di Giannantonio invece si porta a meno 22 dal pilota dell’Aprilia. Marquez scivola a meno 42, un punto in più di Ogura, che risale a meno 43. Domani alle 14 è in programma la gara sulla doppia distanza.