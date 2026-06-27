Formula 1: in Austria Russell in pole position, Leclerc secondo

George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio di Austria, valido per il Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes con il tempo di 1’06″113 precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo a +0.236 e +0.295. Quarto posto per Kimi Antonelli sull’altra Mercedes a +0.301. La sessione si è interrotta per l’incidente di Max Verstappen, quinto con la sua Red Bull, a +0.362.



Russell: “Mi sento alla grande”



“Mi sento alla grande, è stato un giro fantastico. Ho alzato il piede con la bandiera gialla, avevo 5 decimi e sono arrivato con un decimo è mezzo. C’era solo una gialla e non una doppia, quindi dovrebbe essere tutto ok. E’ stata una giornata dura, ma è stato speciale fare quel giro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”. Lo ha detto George Russell, pilota della Mercedes, commentando la pole. “Domani farà molto caldo, le Ferrari sembrano molto veloci in curva mentre noi lo siamo più in rettilineo. Anche Kimi Antonelli è velocissimo e sarà una gara bella da seguire con una sfida aperta per tutti”, ha aggiunto.

Leclerc: “Ferrari sta spingendo, stiamo vedendo i frutti”



“Non eravamo contenti negli ultimi weekend, speravo di fare delle qualifiche pulite e partire dal secondo posto va bene, il team sta spingendo fortissimo per portar aggiornamenti e stiamo vedendo i frutti”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, commenta il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Austria di Formula 1. “Una sorpresa positiva che siamo così in alto”, ha aggiunto il pilota monegasco. “Avere due Ferrari in seconda e terza posizione è fantastico. E’ il riflesso del lavoro che stanno facendo tutti in fabbrica” ha detto invece Lewis Hamilton. “Stiamo continuando a rosicchiare volta dopo volta, sono molto fiero. Si vede quando duramente stiamo lavorando e stiamo raccogliendo i frutti. Io nel Q3 ho fatto un buon secondo giro, arrivando molto vicino anche non avendo completato il primo”, ha aggiunt