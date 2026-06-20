MotoGP Repubblica Ceca, pole position per Ai Ogura: prima volta in top class

È del giapponese Ai Ogura la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trackhouse ha fermato il cronometro sull’1’51”139, conquistando la prima pole della sua carriera nella classe regina.
Alle sue spalle si è piazzata la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, staccata di 211 millesimi. Terzo tempo per Francesco Bagnaia, seguito dal leader del Mondiale Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale, da Marc Marquez su Ducati e da Diogo Moreira su Honda.
Ogura nella storia: prima pole giapponese dal 2020
Per Ai Ogura si tratta di un risultato storico non solo personale, ma anche per il motociclismo giapponese. È infatti il primo poleman nipponico in top class dal Gran Premio di Teruel 2020, quando Takaaki Nakagami aveva conquistato la prima posizione in qualifica.
Il pilota dell’Aprilia Trackhouse si è imposto con una prestazione di grande solidità, confermando il proprio momento di crescita nel massimo campionato.
Record anagrafico: Ogura il giapponese più giovane in pole in MotoGP
La pole position in Repubblica Ceca permette ad Ai Ogura di entrare anche nella storia dei record. A 25 anni, 4 mesi e 26 giorni, il pilota diventa infatti il giapponese più giovane di sempre a partire dalla prima posizione in MotoGP.
Superato il precedente primato di Daijiro Katoh, che nel 2002 a Motegi aveva conquistato la pole a 26 anni, 3 mesi e 2 giorni.
La griglia: Bagnaia in terza posizione, Marquez e Bezzecchi in fila
La sessione di qualifiche ha delineato una griglia di partenza molto competitiva. Oltre a Ogura e Di Giannantonio, spicca la presenza di Francesco Bagnaia in terza posizione, mentre Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, partirà dalla seconda fila con l’Aprilia ufficiale.
Più indietro Marc Marquez con la Ducati e Jorge Martin, decimo con l’altra Aprilia, pronti comunque a recuperare terreno in gara.