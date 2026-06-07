MotoGp, Marc Marquez trionfa in Ungheria

L’Ungheria è di Marc Marquez. Dopo il successo di ieri nella Sprint Race, il pilota spagnolo completa il suo weekend perfetto vincendo il Gran Premio sul circuito di Balaton Park, valido per il Mondiale di MotoGp.

Il campione della Ducati, partito dalla pole, conquista la vittoria numero 100 in carriera. Come ieri, l’unico che ha provato a dargli del filo da torcere è stato il connazionale Pedro Acosta, secondo con la sua Ktm al termine di una bella battaglia. Terzo posto per un consistente Pecco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, che conferma il podio del Mugello.

In chiave Mondiale, tutto invariato in testa alla classifica, visto che i due piloti Aprilia Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono caduti al primo giro in una carambola che ha visto protagonisti anche Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46, gli altri due spagnolo Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse e Fermin Aldeguer su Ducati del Team Gresini.

Marc Marquez: “Dura tornare, ma è bellissimo”

“Sono davvero felice, è bellissimo. Dopo l’anno scorso è cambiato tutto ma così è lo sport, io l’ho già imparato nel 2020. Siamo riusciti a tornare dopo le difficoltà iniziali, ho capito di avere delle chance di vincere dopo il sabato”. Così Marc Marquez ha commentato la vittoria di oggi. “Grazie ai dottori, ai fisioterapisti che mi hanno aiutato a casa. Il prezzo da pagare è stato alto, ma sono contentissimo di essere tornato“, ha aggiunto lo spagnolo.

Acosta: “Bellissima bagarre con Marquez, dato il 100%”

“E’ stata una bellissima bagarre, spero vi siate divertiti. Abbiamo cercato di dare il 100% ed è stato bello”. Così Pedro Acosta ha commentato a caldo il suo secondo posto nel Gran Premio di Ungheria. “Sono felice. Non è stato un weekend facile, ora pensiamo a prepararci per Brno. Ottimo lavoro fatto”.

Bagnaia: “Oggi non avevo il passo per fare di più”

“La caduta iniziale? Ho frenato e visto che stava accadendo qualcosa, forse Martin ha avuto un blocco all’anteriore e l’asfalto qui era scivoloso”. Così Pecco Bagnaia dopo il terzo posto in Ungheria. “Sapevo che non sarebbe stata la mia gara, ho provato a stare davanti il più possibile poi ho pensato a controllare chi mi era dietro. Non avevo il passo oggi per fare più di così“, ha aggiunto.