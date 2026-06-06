MotoGp, Gp Ungheria 2026: Marquez domina la Sprint

Uno scatenato Marc Marquez domina e vince la gara Sprint del Gran Premio di Ungheria 2026, valido per il Mondiale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, reduce da una operazione alla spalla, ha fatto gara di testa dall’inizio alla fine partendo dalla pole position. Il solo che ha provato a impensierirlo è stato il connazionale Pedro Acosta, su Ktm, che ha provato ad attaccarlo nei primi giri ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto davanti al leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, terzo con la sua Aprilia. In difficoltà Pecco Bagnaia solo nono con l’altra Ducati ufficiale davanti a Fabio Di Giannantonio con una Ducati del Team VR46. Per Marquez vittoria numero 16 nelle Sprint, la terza quest’anno. Complice anche il sesto posto del compagno di squadra Jorge Martin, Bezzecchi consolida il primato nella classifica del Mondiale portandosi a +20 sullo spagnolo. Domani è in programma la gara lunga.

Marquez: “Ho spinto a tutta all’inizio, poi ho cercato di sopravvivere”

“Venerdì ho cercato di risparmiare energia, stamattina ho spinto perché qui partire davanti è di grande aiuto. La strategia era spingere dall’inizio quando ero fresco e sopravvivere alla fine, oggi è andata bene ma domani la gara è più lunga e vedremo”. Così il pilota della Ducati Marc Marquez commenta la vittoria nella gara Sprint del Gran Premio di Ungheria, valida per il Mondiale della MotoGp.

Bezzecchi: “Subito contatto dopo partenza, soddisfatto del podio”

“Questa è una pista molto difficile, l’aderenza era molto bassa ed è stato difficile trovare ritmo. La partenza è andata bene, poi ho sentito un contatto e da quel momento ho avuto difficoltà con il posteriore. Sono stati momenti difficili, ma sono soddisfatto”. Così il pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi commenta il suo terzo posto nella gara Sprint del Gran Premio di Ungheria della MotoGp.