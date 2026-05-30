Mugello, Bezzecchi in pole davanti a Raul Fernandez e Martin

Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo (e il nuovo record della pista in 1:43.921) davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° Di Giannantonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domenica alle 14 la gara lunga.