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sabato 30 maggio 2026

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Mugello, Bezzecchi in pole davanti a Raul Fernandez e Martin

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Foto Costanza Benvenuti/LaPresse
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Tripletta Aprilia nelle prove del Gp d’Italia Alle 15 la sprint race

Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo (e il nuovo record della pista in 1:43.921) davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° Di Giannantonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domenica alle 14 la gara lunga. 

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