MotoGp, Di Giannantonio vince in Catalogna, sesto Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale di MotoGp.

Il pilota romano con una gara in rimonta ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su un’altra Ducati del Team Gresini. Quarto posto per il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Il pilota riminese resta saldamente al comando del Mondiale con 139 punti davanti al compagno di squadra Jorge Martin (oggi 18°) con 127 e a Di Giannantonio con 116.

La gara è stata interrotta per due bandiere rosse per una serie di incidenti che hanno visto protagonisti Alex Marquez e Johann Zarco entrambi finiti in ospedale.

Di Giannantonio: “Felice per la vittoria, ma spero che i piloti caduti stiano bene”

“Sono davvero felice, ma ero davvero preoccupato per tutti i piloti caduti. Spero Alex Marquez stia bene, sappiamo che il nostro sport è fantastico ma siamo esseri umani in una situazione di pericolo”. Così Fabio Di Giannantonio dopo la vittoria nel Gran Premio della Catalogna. “Per me stesso sono molto contento e per il team che ha fatto un lavoro fantastico. Cercavamo questo risultato da tempo e siamo fieri e felici”, ha aggiunto.

Valentino Rossi: “Oggi tanta paura, Di Giannantonio un drago”

“Che paura, è stata brutta e tosta oggi. Di Giannantonio si è fatto anche male, ma è stato un drago. È stato fortissimo facendo una gara incredibile, non ha sbagliato niente. Siamo molto fieri di lui e per tutto il team, una grandissima vittoria davvero emozionante”. Così Valentino Rossi esulta ai microfoni di Sky Sport per la vittoria di Fabio Di Giannantonio.