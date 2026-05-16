MotoGp, Gp Catalogna 2026: Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta e Di Giannantonio

Alex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna 2026, sesta tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta, terzo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46.

Caduta dopo pochi giri per Jorge Martin su Aprilia mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, chiude al nono posto.

Alex Marquez: “Vittoria importantissima, devo gestire meglio gomma anteriore”

“Nel finale ho cercato di concentrarmi su me stesso e tenere il passo, soffrivo con la gomma anteriore, ho spinto forte, forse un po’ troppo, devo migliorare nella gestione della gomma. E’ una vittoria importantissima, sono riuscito a trovare il mio ritmo e sono felice”. Così Alex Marquez, pilota della Ducati Gresini, vincitore della gara sprint del Gp di Catalogna.

Acosta: “Non ancora a livello Ducati ma abbiamo lottato”

“Dobbiamo essere felici, non siamo a livello della Ducati ma abbiamo potuto lottare con loro, sono buone informazioni per domani”. Così Pedro Acosta, pilota della Ktm, secondo nella gara sprint del Gp di Catalogna.

Di Giannantonio: “Molto contento rimonta, pago errore in qualifica”

“Sono molto contento della mia rimonta, sono arrabbiato perché ho commesso un errore in qualifica, alla fine avevo il passo, ero veloce ma ci servivano dei giri in più per provare il sorpasso nel finale”. Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati VR46 dopo il terzo posto nella sprint del Gp della Catalogna, ottavo podio in una gara ‘corta’.