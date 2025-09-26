MotoGp, da oggi il Gp Giappone 2025: orari e dove vederlo in tv

È iniziato a Motegi il lungo weekend del Gran Premio del Giappone della classe MotoGp che potrebbe laureare Marc Marquez campione del mondo matematicamente con 5 gare ancora da correre.

Bezzecchi davanti a tutti nelle pre-qualifiche

Marco Bezzecchi ha chiuso col miglior tempo nelle pre-qualifiche del venerdì. Il pilota dell’Aprilia ha girato in 1’43″193 e precede di +0.136 centesimi lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm e di +0.167 il leader del Mondiale l’altro spagnolo Marc Marquez su Ducati ufficiale. Quarto tempo per l’iberico Joan Mir su Honda a +0.168, seguito da Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team V646 a +0.198.

Sesto tempo per Luca Marini sull’altra Honda a +0.310, settimo Pecco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale a +0.346. Chiudono la top ten dei piloti qualificati al Q2 Fabio Quartararo su Yamaha, Raul Fernandez su Trackhouse e Johann Zarco si Honda.

Costretti al Q1 tra gli altri Enea Bastianini su Ktm, Jorge Martin sull’altra Aprilia, Alex Marquez su una Ducati del Team Gresini e Franco Morbidelli sull’altra Ducati del Team VR46.

Bezzecchi: “Dopo due cadute ci voleva miglior tempo pre-qualifiche”

“Ci voleva, stamattina sono partito con i piede giusto ma con un po’ troppa carica. La prima caduta si poteva evitare, la secoda è stata un errorino minimo. Ma sono contento di essere andato bene nel pomeriggio, ringrazio molto il team”. Così il pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi commenta ai microfoni di Sky Sport il primo posto nelle pre-qualifiche del Gp del Giappone ottenuto dopo due cadute nella prima sessione di prove libere. “Qui il degrado delle gomme è molto alto, quindi servirà la media perchè con la soft è dura. Diciamo che ho delle buone sensazioni con entrambe. Qui l’asfalto è bello, è in condizioni fantastiche”, ha aggiunto.

Bagnaia: “Abbastanza contento ma voglio aspettare la sprint”

“Non è la prima volta quest’anno che il venerdì andiamo bene, quindi al momento sono abbastanza contento ma molto contenuto, voglio aspettare la gara di domani per vedere se riusciamo a essere competitivi. Sicuramente le prove fatte a Misano hanno aiutato un po’ ma dobbiamo aspettare domani”. Così il pilota della Ducati Francesco Bagnaia al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Giappone, chiuse con il settimo posto nelle pre-qualifiche.

“Avendo la giornata di test siamo riusciti a concentrarci su altre cose, sicuramente non è facile perché è tutto l’anno che andiamo dietro al feeling e abbiamo dovuto provare delle cose che non erano mai state nei nostri pensieri. Alla fine penso che aver quella giornata è stato fondamentale, possiamo essere contenti ma come ho detto è solo venerdì, bisogna aspettare la qualifica ma soprattutto la Sprint che è dove faccio più fatica di solito – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Stamattina e oggi pomeriggio per partire nel turno abbiamo avuto qualche difficoltà, qualche problemino che può succedere ogni tanto. Sicuramente la gomma M mi è piaciuta, la soft ha decisamente più grip ma cala anche di più. Vedremo domani ma per la Sprint penso che la soft sarà la scelta giusta”.

Marc Marquez campione del mondo se

In Giappone primo match point per il ducatista Marc Marquez, che avrà la possibilità di vincere aritmeticamente il Mondiale 2025. Lo spagnolo, che ha trionfato anche nell’ultimo Gp a Misano Adriatico, non potrà vincerlo nella Sprint Race ma solamente dopo la gara lunga di Motegi.

Per conquistare il 9° titolo avrà bisogno di guadagnare 3 punti su suo fratello Alex al termine weekend (tra Sprint e GP). I due piloti sono separati attualmente da 182 punti e al termine del GP Giappone ne resteranno in palio solamente 185 (37 punti per 5 weekend: Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo, Valencia).

Programma e orari del weekend in Giappone

Archiviate le prime libere e le pre-qualifiche, l’attesa ora è per le qualifiche e per le gare sprint e lunga

Sabato

ore 3.50: MotoGP – qualifiche

Ore 8: MotoGP – Sprint Race

Domenica

Ore 7: MotoGP – gara

Dove vedere in tv il Gran Premio del Giappone

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato in diretta in chiaro anche su TV8, mentre le gare della domenica su TV8 andranno in differita.