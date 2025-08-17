MotoGp, Gp d’Austria 2025: vince Marc Marquez

Dopo la gara sprint, Marc Marquez su Ducati vince anche il Gp d’Austria 2025 nella classe regina della MotoGp, nono successo stagionale. Lo spagnolo ha duellato fino a 9 giri dal termine sul Red Bull Ring, superando poi Marco Bezzecchi (Aprilia) che per oltre metà gara era stato in testa fin dalla pole e che alla fine deve accontentarsi di un terzo posto alle spalle di Aldeger (Gresini). Chiude in ottava posizione Francesco Bagnaia, che dopo un’ottima partenza si è visto risucchiare nelle retrovie a causa di un errore a metà gara.

Il successo dello spagnolo arriva dopo la vittoria ieri anche nella sprint Race del Gp d’Austria classe Motogp. Sul Red Bull Ring Marquez aveva preceduto il fratello Alex (+1.180), terzo Acosta (+3.126). Primo degli italiani Bezzecchi quarto, costretto al ritiro invece Pecco Bagnaia. Domani alle 14 la gara lunga.

Bagnaia: “Sto perdendo la pazienza, mi aspetto spiegazioni”

“Sono sempre rimasto concentrato, non ho mai perso la testa. Sto dando il massimo e pur dando il massimo ho concluso ottavo. Tutti mi sorpassavano di nuovo, in uscita di curva non riuscivo ad accelerare… una situazione piuttosto particolare che spero possano spiegarmi”. Così Pecco Bagnaia a Dazn Espana, dopo l’ottavo posto al gp d’Austria. Alla domanda se è Ducati che deve dare spiegazioni, il torinese ha risposto con un secco: “Sì”. In chiusura a Bagnaia è stato chiesto se stia perdendo la pazienza: “Sì, abbastanza”. E su cosa gli abbia detto Ducati: “Nulla al momento, sto aspettando”.

La classifica piloti dopo il Gp d’Austria 2025