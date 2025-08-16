MotoGp Austria 2025, Marc Marquez vince gara sprint

Marc Marquez vince la sprint Race del gp d’Austria classe MotoGp.

Sul Red Bull Ring, lo spagnolo ha preceduto il fratello Alex (+1.180), terzo Acosta (+3.126). Primo degli italiani Bezzecchi quarto, costretto al ritiro invece Pecco Bagnaia. Domani alle 14 la gara lunga.

L’impresa di Bezzecchi, la pole “con i consigli di Valentino Rossi”

Il sabato al Red Bull ring si apre con l’impresa di Marco Bezzecchi, che nelle qualifiche mette tutti in fila alle sue spalle (Alex Marquez e Pecco Bagnaia completano la prima fila, Marc Marquez quarto) applicando alla lettera i consigli del mentore Valentino Rossi: “Se qualcuno ieri sera mi avesse predetto la pole? L’avrei mandato a quel paese… Ieri abbiamo avuto qualche problema poi abbiamo lavorato fino a tardissimo nei box e stamattina era tutto molto meglio”, ha esultato a fine Q2 il pilota dell’Aprila, rivelando: “Ci tengo poi a ringraziare con tutto il cuore Valentino Rossi, che ieri qui sul circuito mi ha dato davvero dei buoni consigli. Mi ha dato un gran supporto mortale, un consiglio da parte sua è sempre speciale”. Aneddoto confermato poi dallo stesso VR46: “Sono molto contento, ieri sono stato con ‘Bez’, sta lavorando molto forte, sta dando il massimo, insieme parliamo tanto e ieri abbiamo fatto una strategia che ha funzionato bene”.

L’ennesima vittoria per Marquez

Meno contento sicuramente dell’epilogo della sprint per il tre volte campione del mondo Bagnaia, costretto al ritiro per un guasto alla moto dopo che la sua Ducati per poco non lo disarcionava al via.

In gara partirà comunque davanti a Marc Marquez, quarto e in seconda fila, che però si gode un altro successo nella mini-race: “L’errore che ho fatto in qualifica mi ha penalizzato in gara – ha spiegato lo spagnolo a fine sprint – ero concentrato in partenza ma poi è stato abbastanza difficile avvicinarmi ad Alex, ho aspettato e quando la gomma ha iniziato a calare ho iniziato a spingere di più“. L’ennesima vittoria, la 12esima nella sprint, 20esima in stagione, consolida la leadership di Marquez nella classifica iridata, con 123 punti di vantaggio sul fratello Alex, secondo al Red Bull Ring davanti a un ottimo Pedro Acosta. Bagnaia dista dalla vetta ben 180 punti.

La classifica della MotoGp dopo la sprint in Austria