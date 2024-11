Gara iniziata alle 14: giornata fondamentale

Un sabato perfetto che potrebbe però non bastare a Pecco Bagnaia per confermarsi campione del Mondo della MotoGp. Il pilota torinese della Ducati ieri in mattinata ha strappato una splendida pole position a Barcellona.

Un Bagnaia letteralmente scatenato in quello che è stato ribattezzato Gran Premio della Solidarietà, visto il cambio di sede dopo l’alluvione di Valencia.

Bagnaia ha solo due possibilità per vincere il titolo Mondiale: arrivare primo nella gara di oggi o chiudere secondo e poi sperare che Martin arrivi oltre la decima posizione nel primo caso o la quindicesima nel secondo. Se Bagnaia finisse dal terzo posto in giù, allora Martin sarebbe certo del titolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata