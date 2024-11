Alla vigilia della gara di Barcellona, l'azzurro è 19 punti sotto lo spagnolo Martin per la testa della classifica

Con la vittoria nella sprint race di sabato nel Gran Premio di Barcellona, ultima prova della stagione di MotoGp, l’italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia tiene aperta la corsa per il Mondiale con lo spagnolo Jorge Martin, in vista della gara lunga di domenica. In questo momento il pilota azzurro della Ducati si trova 19 punti sotto il leader della classifica, ma a parità di punti finale si laureerebbe campione in quanto ha vinto il maggior numero di Gp in totale (10 contro 3).

Se Bagnaia vince la gara

Bagnaia può vincere il mondiale solo conquistando il primo o il secondo posto nel Gp di domenica, e solo con l’aiuto di Martin, che deve finire almeno al decimo posto. Se Bagnaia vince – guadagnando 25 punti – sorpassa lo spagnolo se quest’ultimo ottiene dai 7 punti in giù, quindi appunto dal decimo posto in poi.

Se Bagnaia arriva secondo

Ci sono anche possibilità che Bagnaia possa vincere il mondiale arrivando secondo nella gara di domenica, e quindi ottenendo 20 punti. In questo caso, però, Martin per essere superato dovrebbe arrivare quindicesimo (un solo punto) o fuori dalla zona punti.

