Il pilota italiano ha chiuso al terzo posto posto la prima gara stagionale

Pecco Bagnaia ha chiuso al terzo posto il Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento stagionale della MotoGp. La vittoria è andata a Marc Marquez alla prima su Ducati ufficiale, da compagno del torinese, che ha preceduto il fratello Alex, sulla Ducati del team Gresini. “Ci ho provato, ma quando mi avvicinavo a meno di mezzo secondo dovevo rilasciare e farli allungare di nuovo per via delle gomme”, ha spiegato ai microfoni di Sky il centauro italiano, tre volte campione del mondo. “Oggi Marc stava giocando con noi, ne aveva decisamente di più, mentre io ho fatto una gara da spettatore. Non sono soddisfatto perché il mio obiettivo non è il terzo posto, ma dopo i test e le difficoltà del weekend va bene così. Dobbiamo però rimboccarci le maniche e provare a chiudere questo gap”, ha aggiunto. Poi sulle prossime piste. “L’Argentina non è un circuito amico per me, ma proveremo a fare il massimo. Non vedo l’ora di essere a Jerez…”, ha concluso Bagnaia.

