Subito tripletta Ducati. Quarto Morbidelli

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale del Mondiale della MotoGp. Sul circuito di Buriram è subito tripletta Ducati, con il pilota spagnolo del team ufficiale che ha preceduto il fratello Alex su una Ducati del Team Gresini e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra moto ufficiale. Quarto posto per Franco Morbidelli su un’altra Ducati del Team VR46 di Valentino Rossi.

Il weekend perfetto di Marc Marquez

Marc Marquez completa un weekend perfetto con la pole, la vittoria nella gara sprint e nella gara lunga, per lui vittoria numero 63 in carriera. E’ anche la prima volta nella storia della MotoGp che due fratelli si piazzano ai primi due posti di un Gp. Lo spagnolo balza così subito in vetta alla classifica del Mondiale.

Marc Marquez: “Primo e secondo con Alex è weekend perfetto”

“Sono molto contento e felice di iniziare così con questa nuova squadra così. Abbiamo iniziato con un week-end perfetto e ringrazio la Ducati perché dall’inizio mi sono sentito molto bene e questo mi aiuta tanto. Sento questa fiducia, sono felice, veloce e contento e questo aiuta tutto. Poi è stato il week-end più felice della mia vita perché ho fatto primo e secondo con mio fratello. Alex sta andando molto forte e lo farà tutto l’anno”. Così Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel Gp della Thailandia di MotoGp.

“Quando sono partito, mi sentivo benissimo, ma poi ho visto che la pressione della gomma non era dentro, dopo un giro, due, tre, quindi ho detto ‘vado in scia’, aveva tre giri di margine e per questo ho fatto tutta la gara attaccata ad Alex – ha spiegato Marquez – era molto difficile perché bruciava tutto, era difficile respirare, ma poi ho fatto l’attacco, ho preso il vantaggio. Oggi avevo la fortuna di avere la velocità per gestirlo”. Poi Marquez ha spiegato di aver un po’ cambiato lo stile di guida. “Ho lavorato questo inverno ad essere più pulito, non ho più 20 anni ma 32 e devo gestire le cadute, il fisico. Prima non era così, è vero che era più divertente, ma dall’anno scorso per me è meglio così”, ha concluso.

Alex Marquez: “Gara quasi perfetta, pensavo di poter vincere”

“È stato un weekend perfetto, non si poteva chiedere di più e sono molto molto felice. Io e Pecco avevamo un ritmo simile e non potevo perdere tempo. Per questo motivo non potevo smettere di spingere e dovevo prendere margine, perché sapevo che sarebbe tornato. Non ho avuto un primo giro facile, perché in curva 1 ho commesso un errore, ma ho fatto una gara quasi perfetta”. Così Alex Marquez (Ducati Gresini), commenta ai microfoni di Sky Sport il secondo posto nel Gran Premio di Thailandia. “Per un momento ho pensato anche di poter vincere. La mia speranza era che la gomma di Marc si surriscaldasse in modo tale da non subire un sorpasso in staccata”, ha spiegato. “Ad inizio gara con Marc davanti speravo di tenerlo come riferimento ed utilizzare meno energie – ha concluso – la situazione, però, poi si è ribaltata e sono finito io davanti a lui”.

Bagnaia: “Per me Gp da spettatore, serve step per ricucire gap”

“Ci ho provato, ma quando mi avvicinavo a meno di mezzo secondo dovevo rilasciare e farli allungare di nuovo per via delle gomme”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia commenta ai microfoni di Sky Sport il terzo posto nel Gp della Thailandia della MotoGp. “Oggi Marc stava giocando con noi, ne aveva decisamente di più, mentre io ho fatto una gara da spettatore. Non sono soddisfatto perché il mio obiettivo non è il terzo posto, ma dopo i test e le difficoltà del weekend va bene così. Dobbiamo però rimboccarci le maniche e provare a chiudere questo gap”, ha aggiunto. Poi sulle prossime piste. “L’Argentina non è un circuito amico per me, ma proveremo a fare il massimo. Non vedo l’ora di essere a Jerez…”, ha concluso Bagnaia.

