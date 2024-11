Ecco tutte le combinazioni possibili in vista della gara di domani a Sepang

Primo match point mondiale per Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, vincitore della Sprint Race del Gp della Malesia, in virtù anche della caduta di Pecco Bagnaia, ha portato il suo vantaggio sul torinese a 29 punti e può domani laurearsi campione del mondo della MotoGp con un weekend di anticipo. Per alzare il suo primo titolo nella casse regina dovrà conquistare più di 8 punti sul rivale.

Martin campione del mondo se: tutte le combinazioni

Queste le combinazioni in vista della gara di domenica a Sepang: Martin vince e Bagnaia arriva 3° al traguardo; Martin 2° e Bagnaia arriva 5° al traguardo; Martin 3° e Bagnaia arriva 9° al traguardo; Martin 4° e Bagnaia arriva 12° al traguardo; Martin 5° e Bagnaia arriva 14° al traguardo; Martin 6° e Bagnaia arriva 15° al traguardo; Martin 7° e Bagnaia termina la gara fuori dalla zona punti.

Per tenere aperta ancora la corsa per il titolo Pecco Bagnaia domani dovrà almeno arrivare nelle prime due posizioni, in questo modo rimanderebbe il discorso all’ultima gara senza dover pensare alla posizione di Martin. Il Mondiale resterà aperto anche qualora Bagnaia arrivasse secondo alle spalle di Martin oppure – con lo spagnolo dal secondo posto in giù – qualora il piemontese arrivasse almeno un paio di posizioni dietro al rivale. In caso di arrivo a pari punti in classifica generale sarebbe Bagnaia a laurearsi campione del mondo avendo vinto più gare lunghe rispetto allo spagnolo.

