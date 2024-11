Il pilota della Ducati è caduto nella gara sprint, vinta dal leader della classifica

Pecco Bagnaia vede allontanarsi le speranze di vincere il Mondiale di Motogp. “C’è ancora domani ma solo Jorge (Martin) può perderlo“, ha dichiarato il pilota italiano della Ducati ai microfoni di Sky Sport dopo la caduta nella gara sprint Gp di Malesia.

“C’è ancora domani, quel giro lì ho frenato un po’ più piano per non arrivare al limite, ho fatto più percorrenza, c’è una buca e l’ho presa. Sappiamo quanto la curva 9 sia critica. Non mi sono trovato mai dietro in tutto il week end, non volevo rischiare in quella curva e mi sono steso lo stesso, ho fatto la percorrenza più stretta per recuperare, ho perso in ingresso e mi si è chiusa la moto. Capita, Jorge (Martin, ndr) è stato furbo e bravo, mi ha stupito perché il ritmo non era tanto veloce, però tutto può succedere sempre”, le parole di Bagnaia.

“Andare al massimo lo faccio sempre. Jorge è stato più bravo di me nella sprint quest’anno, ora con un distacco così è quasi impossibile ma ma finché non c’è la matematica faremo il massimo, siamo nella situazione che solo Jorge può perderlo il Mondiale. Bisognerà fare il massimo ma non basterà solo quello”, ha aggiunto. “Le sprint non sono nelle nostre corde, faccio più fatica a trovare la stessa competitiva rispetto alla gara lunga, capiremo il motivo ma è così dall’anno scorso, darò il 100% ma non basterà, per far iì che ci sia una possibilità ci vuole che qualcuno si metta in mezzo, siamo più veloci, è difficile anche che Jorge possa finire terzo o quarto. Siamo in questa situazione qui”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata