Il pilota piemontese è ora a -12 da Martin in classifica generale

Pecco Bagnaia ha vinto la sprint race del Gp d’Indonesia per la classe MotoGp precedendo il compagno di squadra Enea Bastianini, per una doppietta del team Ducati factory. Terza piazza per Marc Marquez, che completa il podio. Il poleman Jorge Martin è scivolato nel corso delle prime battute della gara e, dopo esser risalito in moto, non è riuscito a entrare in zona punti. Con questo successo il pilota piemontese si è portato a dodici punti dallo spagnolo leader del mondiale.

Bagnaia: “Era importante guadagnare punti su Martin”

“Tutti sanno quanto fosse importante oggi guadagnare dei punti, grazie all’errore di Martin ci siamo riavvicinati in classifica. Fin dall’inizio non è stato un weekend ideale per noi, ho faticato un po’ però durante le qualifiche ho cominciato a imparare molte cose in più su come fare per essere veloci”. Lo ha detto Pecco Bagnaia dopo il successo nella sprint race del Gp di Indonesia. “Quando ho visto Jorge cadere ho capito che in quel punto bisogna essere cauti – ha aggiunto – Domani sarà dura, in ogni caso sono contento per oggi. Godiamoci la serata e concentriamoci su domani”.

Bastianini: “Primi giri non buoni, contento della 2/a posizione”

“Sono contento, i primi giri per me non sono stati molto buoni. Ho commesso un errore in curva1 al primo giro, Marc (Marquez, ndr) mi ha superato, poi ho recuperato il mio ritmo. Giro dopo giro sono sempre andato più veloce, nell’ultimo giro ho provato anche a riprendere Bagnaia però il distacco era importante. Mi accontento della seconda posizione, domani ci sarà la gara normale e vedremo”. Lo ha detto Enea Bastianini dopo il secondo posto nella sprint race del Gp di Indonesia.

