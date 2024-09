Gara intensa con un finale thriller: a pochi metri dall'arrivo il sorpasso decisivo dell'italiano

Enea Bastianini su Ducati ha vinto il Gran Premio di Motogp d’Emilia-Romagna. A Misano l’azzurro ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Jorge Martin su Pramac e Marc Marquez del Team Gresini. Gara intensa con un finale thriller. A pochi metri dall’arrivo, infatti, c’è stato il sorpasso decisivo di Bastianini che, proprio nel tentare il tutto per tutto, ha costretto Martin a uscire fuori pista. Non sembrerebbe esserci investigazione.

Gara stregata, invece, per ‘Pecco’ Bagnaia, che aveva vinto la gara sprint del sabato. Il torinese ha perso l’anteriore ed è caduto a 7 giri dall’arrivo quando era in terza posizione dopo un avvio difficile. Il piemontese aveva anche realizzato il giro più veloce. Per quanto riguarda la classifica generale Martin si porta a 341 punti e allunga su Bagnaia che resta a 317.

“E’ stata una gara incredibile, Martin è stato perfetto. Superarlo era difficilissimo, all’ultimo giro ho visto un po’ di spazio. Sono entrato al limite, ma poi ho chiuso la traiettoria. È incredibile vincere a Misano”. Così il pilota della Ducati Enea Bastianini dopo la vittoria nel Gp dell’Emilia-Romagna.

Una manovra eccessiva, l’ha definita Jorge Martin, arrivato secondo al traguardo. “E’ stata una bella gara, è stata dura. All’inizio ho avuto qualche difficoltà a superare ‘Pecco’, poi ho cercato di contenere Bastianini la sua manovra è stata eccessiva, mi ha spinto fuori e ho fatto un gestaccio. Sono stato il più forte”, ha dichiarato il pilota Pramac al termine della gara.

La Ducati celebra il titolo costruttori MotoGp 2024. Il successo arriva nel giorno del 100 successo in nella categoria della scuderia di Borgo Panigale. Su X la Ducati stessa ha celebrato questo giorno: “Un viaggio indimenticabile. Un enorme ringraziamento ai nostri incredibili corridori, alla squadra, a tutti quelli dietro le quinte e i nostri fantastici fan che hanno creduto in noi. Questo risultato è vostro”, si legge.

1️⃣0️⃣0️⃣ wins.

One unforgettable journey. 🏆❤️

A huge thank you to our incredible riders, the @ducaticorse team, everyone behind the scenes, and our amazing fans who believed in us. This achievement is yours.#100DucatiWINS pic.twitter.com/RUbuBbSVRc

— Ducati Corse (@ducaticorse) September 22, 2024