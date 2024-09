Secondo lo spagnolo Jorge Martin. Terzo Enea Bastianini sull'altra Ducati ufficiale

Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint nel Gran Premio dell’Emilia Romagna della MotoGp sul circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico. Il pilota della Ducati ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Terzo Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale.

Il campione del mondo in carica parte male dalla pole, poi rimonta e passa Martin sfruttando un errore dello spagnolo a 6 giri dalla fine. Con questa vittoria Bagnaia guadagna 3 punti nella classifica del Mondiali portandosi a -4 dal leader Martin. Alle spalle dei tre sul podio c’è il veterano Marc Marquez su Ducati del Team Gresini ma staccato di oltre 5 secondi. Segue lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm, seguito dal sudafricano Brad Binder sempre su Ktm. Settimo posto per Fabio Quartararo su Yamaha, seguito da Marco Bezzecchi su un’altra Ducati. Chiudono la top ten Franco Morbidelli sempre su Ducati e Maverick Vinales su Aprilia. Domani alle 13 è in programma la gara vera e propria.

