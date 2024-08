foto di archivio

A Silverstone il pilota della Ducati ufficiale protagonista di una rimonta prodigiosa

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp, sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ducati ufficiale con una rimonta prodigiosa ha preceduto sul traguardo la Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin e del compagno di squadra Pecco Bagnaia terzo. Quarto posto per l’altro spagnolo Marc Marquez su una Ducati del Team Gresini. Nella classifica del Mondiale, Martin resta il leader con 241 punti davanti a Bagnaia con 238.

Bastianini completa così una splendida doppietta a Silverstone, dopo il successo nella Sprint di ieri. Il 26enne pilota romagnolo ritrova la vittoria in una gara lunga che mancava dalla scorsa stagione nel Gran Premio della Malesia. E’ la sesta vittoria in carriera in Top Class.

La gara

Il pilota Ducati torna anche in corsa per il Mondiale, è ora a 192 punti a -49 dal leader Martin. La gara ha visto Bagnaia scavalcare subito il poleman Aleix Espargaro su Aprilia in partenza e provare ad imporre il suo ritmo, ma a 9 giri dalla fine il campione del Mondo è stato superato da un arrembante Martin. Nel frattempo da dietro rinviene Bastianini che dopo aver superato Marquez ed Espargaro supera anche il compagno di squadra Bagnaia. La svolta a 2 giri dalla fine, quando Martin va largo in una curva a Bastianini ne approfitta per infilarlo e involarsi da solo verso la vittoria. Alle spalle dei quattro big, da segnalare un ottimo quinto posto di Fabio Di Giannantonio davanti ad A. Espargaro che chiude sesto. In top ten anche Marco Bezzecchi ottavo e Franco Morbidelli decimo. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 16-18 agosto in Austria.

Bastianini: “Fantastico tornare a vincere qui a Silverstone”

“E’ stata una gara molto difficile, ho commesso qualche errore in partenza trovandomi quarto, ma avevo fiducia di poter rimontare. Ho chiuso il divario e così mi sono riavvicinato a Martin. Poi negli ultimi 2-3 giri avevo qualcosa in più ed è stato fantastico tornare sul gradino più alto in questo Gran premio”. Così un soddisfatto Enea Bastianini commenta la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp, sul circuito di Silverstone.

