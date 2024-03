Quarto tempo per Pecco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale

Enea Bastianini conquista la pole position del Gp del Portogallo, seconda tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota riminese della Ducati ufficiale con il tempo di 1’37″706 conferma la prequalifica di ieri precedendo l’Aprilia di Maverick Viñales (1’37″788) e la Ducati Pramac di Jorge Martin (1’37″812). Quarto tempo per Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, staccato di 216 millesimi. Poi Miller, Bezzecchi, Acosta, Marc Marquez, Quartararo e Binder. Per Bastianini si tratta della seconda pole della carriera in MotoGp.

