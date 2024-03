Fabio Quartararo sta pensando al futuro e non esclude un clamoroso addio alla Yamaha

La MotoGp fa tappa a Portimao, in Portogallo, per il secondo appuntamento della stagione e il favorito è ancora Pecco Bagnaia, primo al traguardo all’esordio in Qatar. Il due volte campione del Mondo ha un ottimo rapporto con la pista portoghese, dove ha già vinto due volte. “Adoro guidare su questa pista, è un mix tra il Mugello e il Sachsenring. Credo che con la moto del 2024 potremmo essere ancora più competitivi e non vedo l’ora di iniziare. Spero che vada tutto bene a partire da domani”, ha confermato Bagnaia nel corso della conferenza stampa piloti. “E’ una buona pista per fare dei duelli ed è una delle più difficili. I sorpassi non sono mai semplici, ma questa pista va bene per i sorpassi. In questa pista il pilota fa la differenza, le curve sono quasi tutte veloci e ce ne sono solo 2-3 lente. Il pilota può fare più la differenza”, ha aggiunto.

“La moto 2024 si adatta di più al mio stile di guida. Mi sono adattato subito, ma è una questione di sensazione più che di miglioramento sul time attack”, ha dichiarato ancora Bagnaia parlando della sua moto. Per quanto riguarda le moto rivali più pericolose, ha detto: “Vinales l’anno scorso ha fatto un ottimo lavoro qui con l’Aprilia. Ktm e Aprilia credo siano simili, con la prima un po’ avanti. Ducati è un mix tra le due moto e ad oggi è più competitiva”. Infine Bagnaia è tornato sul suo rinnovo con la Ducati. “Sia io che la Ducati volevamo il rinnovo. Comunque la pressione è la stessa, vuoi sempre essere primo. Però non dover parlare del futuro, ti permette di concentrarsi sulla guida”, ha concluso Pecco.Come in Qatar i rivali più accreditati di Bagnaia saranno lo spagnolo Jorge Martin del Team Ducato Pramac e l’emergente sudafricano Brad Binder con la sua Katm. “E’ una pista che mi piace, sono andato molto forte l’anno scorso anche se non ho concluso la gara. Vediamo se mi sentirò meglio con la nuova moto”, ha dichiarato Martin. Anche il pilota iberico ha parlato delle moto rivali più pericolose. “L’Aprilia al momento è piuttosto competitiva, ma tutte le case europee ora sono davanti rispetto alle altre”, ha detto.

“Le cose sono andate bene in Qatar. E’ entusiasmante tornare qui, dove l’anno scorso abbiamo cominciato a trovare la giusta strada. Sono curioso di vedere come andrà quest’anno. Si tratta di una pista pazzesca. Come dimostrato nel 2023 con Miller. Con una moto competitiva possiamo andare ancora più forte”, ha dichiarato dal canto suo Brad Binder. “Il weekend non può sempre andare liscio, siamo partiti bene e mi sono sentito a mio agio con la moto. Questa pista si addice di più alla nostra moto, mi sento fiducioso”, ha aggiunto. Altro avversario temibile per Bagnaia sarà certamente Marc Marquez, che in poco tempo ha già dimostrato di essere veloce con la sua Ducati del Team Gresini. “Il mio approccio al weekend sarà lo stesso avuto in Qatar. Vediamo se a Portimao saremo subito in top ten dal venerdì per iniziare le qualifiche dal Q2, è quello il nostro obiettivo”, ha dichiarato il campione spagnolo proveniente dalla Honda. Anche se la stagione è appena iniziata il mercato piloti è sempre in attività, con Bagnaia che ha rinnovato il contratto recentemente con la Ducati e con Martin che invece deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro. “Futuro? Non è il momento di parlarne. Il mio manager ci sta lavorando”, ha detto lo spagnolo.

Anche Fabio Quartararo, ex campione del Mondo, sta pensando al futuro e non esclude un clamoroso addio alla Yamaha alla scadenza del contratto alla fine di questa stagione. “Stiamo parlando con abbastanza persone, presto prenderò la mia decisione. Voglio un progetto che mi piaccia e che mi permetta di arrivare dove voglio”, ha ammesso il Diablo che spera di tornare quanto prima a battagliare per le prime posizioni dopo un paio d’anni di delusioni cocenti. Ha infine glissato le domande sul futuro Marc Marquez, il pluricampione del Mondo è solo concentrato ad accrescere il suo feeling con la nuova moto. “Non ho fretta di pensare al futuro, penso alla pista e so che, se andrò forte, avrò più possibilità in MotoGP. Ma ora conta il presente e devo lavorare, perché ci sono 4-5 piloti più veloci di me”, ha detto Marquez. E a proposito di futuro, la Ducati ha annunciato di aver messo sotto contratto per l’anno prossimo il giovane spagnolo Fermin Aledguer. “Sono molto contento dell’annuncio, ma ora devo mantenere la concentrazione sulla Moto2. In Qatar ho sentito un po’ la pressione, tutti dicono che io sia il favorito e mi sento tale, ma devo gestire bene questa pressione”, ha concluso il pilota iberico.

