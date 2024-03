Lo spagnolo del Team Ducati Pramac precede Espargaro e Bastianini. Quinto Bagnaia, sesto Marquez

Jorge Martin partirà dalla pole position nel Gran Premio del Qatar, prima prova stagionale del Mondiale della MotoGp. Lo spagnolo del Team Ducati Pramac ha fatto segnare il miglior tempo nella Q2 con 1’50″789 e ha preceduto il connazionale Aleix Espargaro su Aprilia, staccato di +0.083. Terzo tempo e prima fila per la Ducati ufficiale di Enea Bastianini a +0.086. In seconda fila la Ktm del sudafricano Brad Binder a +0.124 davanti all’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a +0.139 e alla Ducati del Team Gresini di Marc Marquez a +0.172.

Completano la top ten un ottimo Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team VR46 settimo a +0.230 da Martin, seguito dallo spagnolo esordiente in MotoGp Pedro Acosta su RedBull GasGas a +0.341, dall’altra Ducati del Team Gresini di Alex Marquez a +0.477 e dall’altra Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a +0.517. Alle 17 ora italiana è in programma la prima Gara Sprint della stagione, che sarà già indicativa in ottica Mondiale.

Martin: “Contento della pole position, ma gara sarà dura”

“Sono contento, ho fatto un bel tempo e il passo è buono. Sarà una gara tosta però con tanti rivali che possono vincere”. Così Jorge Martin commenta la sua prima pole position stagionale nel Gran Premio del Qatar della MotoGp. “Ci sono tanti che possono avere un bel passo, io proverò a fare una bella partenza e poi vedremo cosa si può fare. Sicuramente darò il mio massimo”, ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky. “Ora conosco di più la nuova moto, non era facile trovare il feeling e abbiamo avuto meno problemi dei test”, ha concluso Martin.

