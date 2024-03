L'annuncio con un post su X da parte della scuderia di Borgo Panigale

Il campione del mondo in carica di MotoGp, Francesco Bagnaia, ha rinnovato con la Ducati fino al 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato con un post X pubblicato dalla scuderia di Borgo Panigale. “Siamo entusiasti – si legge nel post corredato da una grafica – di annunciare che Ducati Corse e Pecco Bagnaia collaboreranno per altre due stagioni! Il due volte Campione del Mondo di MotoGp con la Ducati Lenovo Team continuerà a guidare la Desmosedici ufficiale nel 2025 e nel 2026“.

🤝 We’re thrilled to announce that @DucatiCorse and @PeccoBagnaia are teaming up for another two seasons! The two-time @MotoGP World Champion with the #DucatiLenovoTeam will continue riding the factory #DesmosediciGP in 2025 and 2026! 💥#ForzaDucati pic.twitter.com/bcfJJmAGCt

