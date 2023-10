Accordo di un anno tra il pilota abruzzese e la squadra

Andrea Iannone torna in pista. Il pilota abruzzese, infatti, sarà sella in alla Ducati Panigale V4-R del Team Go Eleven nel Campionato Mondiale Superbike 2024. L’annuncio è stato dato sul sito ufficiale del team. “Aspettavo questo momento da molto tempo – ha detto Iannone -, finalmente sono tornato in pista, dove ho trascorso la mia vita. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il team Go Eleven per la loro fiducia, con il loro supporto ho riscoperto l’entusiasmo che avevo da bambino. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia WorldSBK per l’opportunità. Sono completamente emozionato”. L’accordo tra Andrea Iannone e il Team Go Eleven è di un anno, per la stagione 2024, con un’opzione di prolungamento del contratto nel 2025. Il primo giro di Andrea Iannone sulla Ducati Panigale V4-RS preparata dal Team Go Eleven si svolgerà nei test di Jerez, il 31/10 e il 01/11.

