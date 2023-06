Secondo tempo per Takaaki Nakagami. Terzo il campione del mondo Francesco Bagnaia

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) in 1:32.555 chiude al comando il Warm Up del Motul TT di Assen, in Olanda, precedendo di 0.133 millesimi Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) e di 0.149 il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Maverick Viñales (Aprilia Racing) termina quarto davanti al vincitore della Tissot Sprint di ieri Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) seguito da Johann Zarco (Prima Pramac Racing). Nono tempo per il compagno di box del francese, Jorge Martin.

