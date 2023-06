Marini, terzo, chiude una prima fila tutta italiana con tre piloti Ducati in arrivo dall'Academy di Rossi. Quarto il francese Fabio Quartararo su Yamaha

Marco Bezzecchi su Ducati del team Mooney VR46 Racing Team partirà dalla pole position nel gara sprint e nella gara lunga del Gp d’Olanda, ad Assen. Il pilota italiano, con il tempo di 1’31″472 (record della pista), ha preceduto il leader del Mondiale Pecco Bagnaia su Ducati staccato di appena 0.061 millesimi. Terza l’altra Ducati del Team VR46 di Luca Marini, a +0.158. Quarto il francese Fabio Quartararo su Yamaha a +0.199 millesimi.

“Mi sono trovato bene, è stata una bella qualifica e sono contento per la pole. Al Sachsenring l’avevo persa per la bandiera gialla, anche se conta fino a un certo punto è una comunque grande soddisfazione. È importante per la sprint di oggi e per la gara di domani”. Così Marco Bezzecchi, pilota Ducati del Team VR46, commenta la pole position nel Gran Premio di Olanda della MotoGp ad Assen. “Per la sprint la scelta della gomma sarà simile per tutti, con la soft dietro. Per la gara vera sarà importante capire cose fare dalla sprint, non è scontato. Ora vediamo di sistemare gli ultimi dettagli e vediamo cose viene fuori”, aggiunto il pilota italiano a Sky Sport.

Bagnaia: “Bella qualifica, mia Ducati ora si puà guidare”