Alle spalle del pilota della Ducati del Team VR46, il francese Johan Zarco e lo spagnolo Alex Marquez. L'asfalto bagnato è costato caro al campione del mondo Bagnaia che è caduto e ha terminato la gara senza conquistare punti

Dopo le polemiche del Portogallo e le sanzioni inflitte a Marc Marquez, fila tutto liscio in Argentina. Un super Marco Bezzecchi su una Ducati del Team VR46 trionfa nel Gran Premio di Argentina valido per il Mondiale della MotoGp, su un circuito di Termes de Rio Hondo bagnato per la pioggia caduta per buona parte della giornata. “Sono contentissimo, non ho parole. Oggi mi sono svegliato con una sensazione strana: sapevo di essere veloce ma non così. Di solito non vado forte sul bagnato, ero spaventato ma fin dall’inizio ho trovato un ottimo feeling. È stata dura restare concentrato ma è stato bellissimo. Ringrazio tutti quelli che mi sostengono sempre”, ha commentato a caldo un emozionato Bezzecchi. Alle spalle del 24enne riminese secondo posto per il francese Johan Zarco su Ducati, terzo lo spagnolo Alex Marquez su Ducati del Team Gresini e quarto un altro italiano Franco Morbidelli su Yamaha.

“Sono molto contento, su un tracciato bagnato abbiamo tanta aderenza ma all’inizio non riuscivo a lottare. Poi dalla seconda metà della gara sono riuscito a guidare con il mio stile. Il primo era molto lontano, con la caduta di Pecco ho guadagnato una posizione e alla fine sono riuscito anche a salire sul podio”, ha detto Zarco. “Sono contento per il podio, avevo problemi con il posteriore ma comunque sono molto felice perchè è bella la moto e il team è forte. Dobbiamo continuare così”, ha commentato Marquez. Prima vittoria in carriera in MotoGp per Bezzecchi, che su una pista bagnata per la pioggia ha dominato dal primo all’ultimo giro infliggendo un distacco di oltre 4″ sul più diretto avversario. A Bezzecchi in regalo è andata anche una maglietta dell’Argentina firmata da Leo Messi, che il pilota italiano ha indossato felice dopo la vittoria. “È un sogno che si avvera essere anche in testa al mondiale, la gara è stato davvero bella e non so descrivere le emozioni che provo dentro”, ha dichiarato ancora il pilota del Team di Valentino Rossi.

Dopo il successo in Argentina, Bezzecchi diventa il nuovo leader del Mondiale con 50 punti, seguito da Bagnaia con 41 punti e Zarco con 35 punti. Proprio l’asfalto bagnato è invece costato caro a Bagnaia, caduto mentre era secondo sulla sua Ducati ufficiale. Il campione del Mondo chiude fuori dalla zona punti. “Sono stato sfortunato, stavo spingendo, era tutto sotto controllo ma ero al limite. Mi dispiace, sono particolarmente arrabbiato con me stesso perchè pensavo di aver capito come non farlo più”, ha commentato a caldo il campione del Mondo. Alle spalle dei primi quattro, quinto posto per Jorge Martin su un’altra Dugati seguito dalla prima Ktm di Jack Miller. Settimo posto per il francese Fabio Quartararo su Yamaha, davanti all’altra Ducati del Team VR46 di Luca Marini. Chiudono la top ten lo spagnolo Alex Rins su Honda e l’altro italiano Fabio Di Giannantonio su Ducati. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 16 aprile con il Gran Premio delle Americhe ad Austin.

