Bezzecchi secondo, Bagnania terzo

La pole position del Gran Premio di Argentina di MotoGP è stata conquistata da Alex Marquez, con la Ducati, che partirà così davanti a tutti per la prima volta in carriera. Marquez ha fatto segnare il tempo di 1’43″881, staccando Marco Bezzecchi (Ducati) di 0″172. Su una pista che si stava asciugando dopo la pioggia nel Q1, Pecco Bagnaia (Ducati), leader del Mondiale e campione del mondo, ha chiuso terzo a +0″858. Staccatissimi tutti gli altri, al quarto posto Morbidelli con la Yamaha. Le prove hanno così stabilito la griglia di partenza per la gara sprint di questa sera e per la corsa di domani.

Marquez: “Contento ma non abbiamo passo gara”

“Non è stata facile la Q2 perché avevo solo una moto, ma sono molto contento di come il team ha fatto il lavoro. Vediamo cosa succede nella sprint race, onestamente non abbiamo il ritmo per vincere ma punteremo ai primi sei posti, cercheremo di fare del nostro meglio”, ha detto a Sky Sport Alex Marquez, commentando la pole.

