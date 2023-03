L'italiano ha trionfato precedendo Vinales e Bezzecchi. Tre Ducati nelle prime quattro posizioni

Il campione del mondo di MotoGp Francesco ‘Pecco’ Bagnaia riparte da dove aveva lasciato e, dopo la Sprint Race, vince anche il primo Gran Premio della stagione, in Portogallo. Il pilota della Ducati ha trionfato precedendo l’Aprilia di Maverick Vinales. Terzo Marco Bezzecchi con la Ducati non ufficiale del team Vr46. Al quarto posto Zarco, poi Alex Marquez, Binder, Miller, Quartararo, Aleix Espargaro e Rins. Tre Ducati nelle prime quattro posizioni dunque nella gara d’esordio del Mondiale. Gara caratterizzata dall’incidente provocato nei primi giri da Marc Marquez (Honda) che ha tamponato il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia) alimentando polemiche sulla questione sicurezza.

Bagnaia: “Abbiamo cominciato come volevo io e il team”

“È stata una gara molto lunga, non ero più abituato. Sono molto contento, abbiamo cominciato come volevo io e il team. Mi manca già la mia ragazza, grazie al team e all’Academy per quanto fatto in tutto il precampionato”. Così Pecco Bagnaia, pilota campione del mondo della Ducati, vincitore del Gp di Portogallo, prima gara della stagione.

Bezzecchi: “Sapevo che la chiave sarebbe stata la partenza”

“Sono felice, ieri ho commesso un errore e sapevo che la partenza era la chiave, poi ho cercato di spingere. Ho solo guardato davanti Vinales e mai le spalle. Tutto questo è per il team, ora andiamo in Argentina”. Così Marco Bezzecchi, pilota della Ducati Vr46, terzo nel Gp di portogallo, prima gara della stagione.

Vinales: “Lottare davanti è l’obiettivo”

“Il lavoro ha dato i suoi frutti, mi è mancato il sorpasso ma sapevo che Pecco ne aveva di più. Ci ho provato ma la gomma era molto giù. Questo è solo l’inizio, ci stiamo sentendo sempre meglio, lotteremo davanti, questo è l’obiettivo e ci siamo riusciti già da oggi”. Così Maverick Vinales, pilota della Aprilia, al termine del Gp del Portogallo, dove si è piazzato al secondo posto.

