Il leader del mondiale è caduto su Ducati e parte dalla nona posizione

Jorge Martin su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGp, sul circuito di Sepang. Lo spagnolo del Team Pramac ha girato in 1’57″790 (record della pista) e ha preceduto l’altra Ducati di Enea Bastianini e la Honda di Marc Marquez. Sabato da dimenticare per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, il leader del Mondiale è caduto con la sua Ducati e partirà dalla nona posizione. In difficoltà anche il diretto rivale Fabio Quartararo, su Yamaha, solo dodicesimo anche a causa del dolore a una mano accusato dopo una caduta nelle quarte libere.

