Primo successo nella classe regina per il 24enne della Ducati. Sul podio Marc Marquez e Joan Mir

Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Aragona, conquistando il primo successo in carriera in MotoGP. Sul circuito spagnolo il pilota italiano della Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e la Suzuki di Joan Mir.

Solo un ottavo posto per il leader del Mondiale Fabio Quartararo.

“È stata una grande emozione. Sono davvero felice, abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato”, ha dichiarato il pilota torinese dopo il trionfo. “Ogni volta accadeva qualcosa, È un sogno portare a casa la prima vittoria, è una liberazione rispetto al passato. Ringrazio il team, la mia famiglia e la mia fidanzata. Ed è difficile dire altro. Non è stato facile stare davanti in questo tracciato. So che Marquez non è al cento per cento, ma in lui cera tanta voglia di vincere”.

