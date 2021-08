"Ho sempre creduto nel progetto Aprilia, abbiamo lavorato tanto, voglio ringraziare tutta la squadra per questo podio", ha commentato il pilota spagnolo

Fabio Quartararo domina anche a Silverstone e consolida sempre di più il suo primato nella classifica del Mondiale MotoGp, anche grazie alla disastrosa gara di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia su Ducati. Il Diablo della Yamaha conquista il Gran Premio di Gran Bretagna con una prova da grande campione, parte in controllo lasciando sfogare gli avversari poi una volta passato in testa saluta la compagnia e arriva sul traguardo con oltre 2 secondi di vantaggio sullo spagnolo Alex Rins su Suzuki. Terzo posto per l’altro spagnolo Aleix Espargaro, che regala il primo storico podio dell’Aprilia nella storia della MotoGp. La casa di Noale torna sul podio della classe regina dopo oltre 20 anni, a Donington nel 2000 con Jeremy McWilliams. Quarto posto per l’australiano Jack Miller su Ducati ufficiale, seguito da Pol Espargaro sulla Honda ufficiale. Caduto al primo giro Marc Marquez su Honda, per un contatto con la Ducati di Jorge Martin.

Per Quartararo è la quinta vittoria stagionale, il francese ha ora 206 punti in classifica, seguito dallo spagnolo Joan Mir su Suzuki con 141. Scivola al quarto posto Bagnaia con 136 punti, dopo il 14° posto odierno. “Ottima sensazione, ieri le qualifiche sono state dure ma nelle FP4 il passo era forte. Voglio ringraziare tutti i tifosi che è la prima volta che li ritroviamo in tanti, così come il team e la mia famiglia. Questa è per il mio meccanico Daniele, che non ha potuto essere qui”, ha commentato un soddisfatto Quartararo. Per quanto riguarda la lotta per il Mondiale, ha aggiunto: “Siamo messi abbastanza bene, ma mi sono dato l’ obiettivo di non pensare al campionato fino a Misano. Ma in realtà dovremmo non pensarci fino a Valencia, voglio pensare a ogni gara per vincere. Con cinque vittorie in questa stagione sono davvero felice”.

Grandissima gioia in casa Aprilia per il terzo posto di Espargaro, al termine di una gara coraggiosa che lo ha visto anche in testa per qualche giro. “Ho sempre creduto nel progetto Aprilia, abbiamo lavorato tanto, voglio ringraziare tutta la squadra per questo podio“, ha commentato il pilota spagnolo che nel finale è riuscito a tenere dietro un arrembante Jack Miller su Ducati. “L’entusiasmo è alle stelle, continuando a lavorare forte e con un bel gruppo possiamo solo migliorare. Guardando avanti siamo ottimisti”, ha dichiarato anche un felicissimo Massimo Rivola. L’ad dell’Aprilia ha quindi aggiunto: “Non vedo l’ora della prossima gara e, in futuro, di sentire come sara’ il sapore della prima vittoria. Finalmente siamo riusciti a dedicare un podio a Fausto Gresini, magari la grinta per l’ultimo duello è arrivata anche da lui”.

Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Danilo Petrucci decimo con la sua KTM. Domenica da dimenticare, invece, per Bagnaia e Valentino Rossi arrivati nelle retrovie a causa di evidenti problemi con le gomme. In casa Yamaha Petronas, comunque, la notizia del giorno è l’ufficialità dell’ingaggio di Andrea Dovizioso per il 2022. Non solo, l’esperto pilota forlivese sarà in pista al fianco di Valentino Rossi già a partire dal Gran Premio di Misano. L’arrivo del Dovi in Petronas vuol dire anche la meritata promozione di Franco Morbidelli nel Team ufficiale al fianco di Quartararo. Lo ha annunciato Lin Jarvis, managing director della Yamaha. A rendere un po’ più azzurra la domenica di Silvertsone ci hanno pensato i piloti della Moto3, con Romano Fenati, Niccolò Antonelli e Dennis Foggia che hanno monopolizzato il podio. Prossimo appuntamento con il Motomondiale il 12 settembre sulla pista di Aragon, in Spagna.

