Il pilota non verrà sostituito per la gara

Maverick Vinales è stato sospeso dalla Yamaha e non parteciperà al Gp di Austria, in programma nel prossimo week-end. La decisione della casa dei Tre Diapason per un funzionamento irregolare non giustificata della moto da parte del pilota durante il Gp di Stiria dello scorso fine settimana. Dopo un’analisi approfondita della telemetria e dei dati negli ultimi giorni, Yamaha ha concluso che le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato danni significativi al motore della sua moto YZR-M1, rischiando di causare seri rischi al pilota stesso e mettere in pericolo tutti gli altri piloti nella gara della MotoGP. Il pilota non verrà sostituito per il GP d’Austria.

