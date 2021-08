Il pilota pesarese comunica la sua decisione in conferenza stampa: "Ho fatto questo per almeno 30 anni e la mia vita cambierà. È stato grandioso"

Valentino Rossi annuncia il ritiro dalle corse. “Ho preso questa mia decisione dopo la pausa estiva. Ho fatto questo per almeno 30 anni e la mia vita cambierà. È stato grandioso, mi sono divertito tantissimo. È stato davvero divertente, sono stati 25 o 26 anni nel campionato del mondo Avrei voluto correre per altri 25 anni. Mi sono divertito un sacco”, ha detto il pilota di Motgp pesarese in una conferenza stampa a Spielberg, al Red Bull Ring.

