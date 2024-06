Grazie a questo successo 'Pecco' accorcia nella classifica del mondiale da Martin, terzo al traguardo

‘Pecco’ Bagnaia ha vinto il Gp d’Italia di MotoGp. Sul traguardo del circuito del Mugello il pilota della Ducati ufficiale, oggi in azzurro, ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini, terzo Jorge Martin (Prima Pramac Racing). Decisiva per la vittoria la grande partenza di Bagnaia passato dal quinto al primo posto in poche curve. Grazie a questo successo il campione del mondo accorcia nella classifica del mondiale da Martin.

Bagnaia: “Vittoria fantastica, grazie Mugello”

“È incredibile, non è stato semplice perché partivo dal quinto posto, ma ho scelto di andare sull’esterno ed è andata bene. Vincere oggi è fantastico, adoro questa gente. Sono felice. Grazie Mugello” ha detto Bagnaia dopo la vittoria nel Gp di MotoGp d’Italia sul circuito del Mugello.

Bastianini: “Dedico gara a mio cane”

“È incredibile, dopo un periodo difficile. Qualcosa non andava ma oggi abbiamo spinto in maniera incredibile. Ho dormito a metà gara, ma poi mi sono detto che potevo arrivare secondo. Voglio dedicare questa gara al mio cane che è venuto a mancare una settimana fa” le parole di Enea Bastianini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata