Caduta per Jorge Martin ed Enea Bastianini

Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gp d’Italia. Il pilota della Ducati ufficiale ha fatto gara al vertice dal primo all’ultimo giro, alle sue spalle si è piazzato Marc Marquez con la Ducati del team Gresini. Completa il podio la KTM GasGas di Pedro Acosta. Caduta nei primi giri per Enea Bastianini, dopo un contatto con Jorge Martin, e per lo stesso leader del mondiale, scivolato mentre si trovava in terza posizione alle spalle di Marquez. Ottima prova anche per Franco Morbidelli, quarto con l’altra Ducati Pramac, bene anche Fabio Di Giannantonio settimo con la Ducati del team VR46. Con questo successo Bagnaia recupera 12 punti a Martin e si porta a meno 27 dallo spagnolo che guida la classifica iridata.

