Nel Gp d'Italia minuto di silenzio Dupasquier. Esce Bagnaia

Fabio Quartararo ha dominato il Gp d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale MotoGp. Alle sue spalle la KTM di Miguel Oliveira e la Suzuki di Joan Mir. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è uscito di scena nel corso del secondo giro – al pari di Marc Marquez – scivolando mentre si trovava in testa.

Ai piedi del podio la Ducati Pramac di Johann Zarco. Nella top ten anche Valentino Rossi, decimo, mentre l’altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli si è ritrovata subito indietro dopo un contatto con Marquez. Nona piazza per Danilo Petrucci con la KTM Tech 3. Il prossimo appuntamento è in programma a Barcellona, per il Gp di Catalogna, il prossimo weekend.

Osservato un minuto di silenzio prima della gara in ricordo di Jason Dupasquier, il pilota svizzero della Moto3 morto questa mattina dopo il grave incidente durante le qualifiche di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata