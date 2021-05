Il pilota svizzero sottoposto a un intervento neurochirugico all’Ospedale fiorentino di Careggi

Il pilota svizzero Jason Dupasquier è in gravissime condizioni dopo essere stato coinvolto – con il giapponese Ayumu Sasaki – in un terribile incidente durante le qualifiche della Moto3 al Mugello per il Gran Premio d’Italia. Terribile la dinamica dell’incidente, con Dupasquier che dopo una caduta è stato travolto dalla moto di Sasaki che giungeva subito alle sue spalle. Lo svizzero è stato portato in elicottero dal Mugello all’Ospedale fiorentino di Careggi per un intervento neurochirugico. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Twitter aggiungendo: “La squadra dei medici ha la situazione sotto controllo. Forza ragazzo, hai 19 anni! Forza Jason!” “

Un brutto incidente nelle qualifiche di Moto3 al #Mugello.

Il 19enne Dupasquier sta raggiungendo in elicottero l’Ospedale fiorentino di Careggi, i nostri medici sono pronti a fare tutto il possibile. Forza Jason! #ItalianGP — Eugenio Giani (@EugenioGiani) May 29, 2021

La dedica di Quartararo

“Dedico questa pole a Jason Dupasquier e spero che ci siano presto buone notizie”. Così Fabio Quartararo, pilota Yamaha, commenta ai microfoni di Sky la pole position nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello.

