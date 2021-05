Il piemontese balza in testa al Mondiale. Terzo a Jerez Morbidelli

L’australiano Jack Miller su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Spagna della MotoGp, sul circuito di Jerez de la Frontera. A completare una storica doppietta Ducati è Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, secondo. Terzo posto per Franco Morbidelli su Yamaha del Team Petronas, per un podio a tinte azzurre.

Quarto posto per il giapponese Takaaki Nakagami su Honda, seguito dal campione del Mondo Joan Mir su Suzuki. Sesto posto per Aleix Espargaro su Aprilia, settimo per Maverick Vinales sulla prima Yamaha ufficiale. Ottavo il francese Johan Zarco su Ducati, nono posto per Marc Marquez su Honda in costante miglioramento. Chiude la top ten Pol Espargaro su Honda. Fa segnalare il 13° posto di Fabio Quartarso su Yamaha ufficiale, il francese deve cedere il primato nella classifica generale a Bagnaia. Solo 17esimo, infine, Valentino Rossi. Era dal 2006 che la Ducati non vinceva a Jerez de la Frontera.

