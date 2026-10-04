Formula 1, in Bahrein Verstappen vince davanti ad Antonelli e Hamilton

Prima vittoria stagionale (la 72esima in carriera) per Max Verstappen, che sul circuito di Sepang, in Malesia, nella gara valida per il Gp del Bahrein, ‘dirottato’ a Kuala Lumpur per la situazione geopolitica nell’area mediorientale, ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, artefice di un grande finale con il sorpasso per il podio a 4 giri dalla fine. Il pilota della Red Bull è stato protagonista di una gara condizionata dalla pioggia che ha provocato un ritardo al via di circa un’ora e mezza per problemi di software segnalati nel corso del giro di allineamento da alcune vetture, tra cui la Ferrari di Lewis Hamilton, e i successivi controlli della Fia sulle monoposto.

Scattato in pole, l’olandese (che ha montato le soft) è stato superato in partenza dalle due Mercedes (che avevano montato gomme da bagnato), con Antonelli che si è piazzato in testa, ma poi ha recuperato con la pista che lentamente si è andata asciugando, prendendo la testa della gara al 14mo giro. Verstappen non vinceva da 301 giorni. Antonelli si è messo a ruota dell’olandese, mentre Russell a cinque giri dalla fine è stato costretto a fermarsi per un problema di power unit in regime di safety car.

Ne ha approfittato la Ferrari di Hamilton, che nei giri finali ha strappato il podio alla Red Bull di Hadjar, preceduto anche dall’altra Ferrari di Charles Leclerc, giunto quarto. Lo stop del britannico si trasforma in un bel regalo per Antonelli, che sale così a +84 su Russell.

Tanto rammarico in casa Ferrari, che ha pagato la scelta iniziale di partire con gomme da asciutto cedendo subito diverse posizioni. Un errore di strategia che non ha però demoralizzato Hamilton, magistrale nella rimonta finale che gli è valsa il podio.

Verstappen: “Avvio frenetico ma poi ho rimontato e chiuso in controllo”

“Bella questa vittoria, dopo l’anno che abbiamo vissuto. Sono fiero di tutti quanti. Bello vincere qui. L’avvio è stato molto frenetico e non ho avuto tanta potenza all’inizio, ma passo dopo passo abbiamo rimontato e poi abbiamo fatto la nostra gara fino alla fine tenendo tutto sotto controllo anche quando è entrata nel finale la safety car”, ha detto Max Verstappen, vincitore del Gp del Bahrein.

Antonelli: “Secondo posto massimo potessimo fare, si è sofferto più del solito”

“Oggi era il massimo che potessimo fare, faccio le mie congratulazioni alla Red Bull e a Verstappen. Da parte nostra c’è tanto lavoro da fare, abbiamo sofferto più del solito ma sono contento del secondo posto. Qui in Malesia è fantastico, spero di tornarci in futuro”, ha detto Kimi Antonelli a fine gara.

Hamilton: “Scelta gomme sbagliata al via e pensavo gara fosse finita”

“Che gara dura che è stata. Abbiamo fatto una una scelta sbagliata in partenza con le gomme, difficile vedere gli altri che ti superano così e pensavo che la gara fosse finita. Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro al pit stop, ho inseguito parecchio. In tutti questi anni è una delle gare più belle fatte qui”, ha dichiarato Lewis Hamilton, terzo nel Gp del Bahrein. Era da cinque gare che la Ferrari non saliva sul podio.